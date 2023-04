विंबलडन ने रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी

Wimbledon allows Russian and Belarusian players to participate: रूस-यूक्रेन देशों के बीच विवाद की वजह से पिछले साथ रूसी और बेलारूखी खिलाड़ियों को विंबलडन में खेलने की इजाजत नहीं मिली थी.

ATP Tour strips ranking points from Wimbledon over ban of Russian, Belarusian players.

Wimbledon allows Russian and Belarusian players to participate: रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को इस वर्ष विम्बलडन में तटस्थ एथलीट के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी गयी है. आल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब ने दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया जो पिछले वर्ष रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद लगाया गया था.

रूस और बेलारूस से खिलाड़ी तटस्थ एथलीट के रूप में हिस्सा ले सकते हैं बशर्ते वे उन शर्तों का पालन करें जैसे रूस या बेलारूस से कोई धन नहीं लेना (जिसमें उन कंपनियों से प्रायोजन शामिल है जो राज्य द्वारा संचालित या नियंत्रित की जाती हों) और उन्हें रूस और/या बेलारूस देश या उनके प्रशासन और नेताओं को समर्थन नहीं देना शामिल होगा.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 — Wimbledon (@Wimbledon) March 31, 2023

ये फैसला ब्रिटिश सरकार, लॉन टेनिस एसोसिएशन और टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय अंशधारकों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया है.

लॉन टेनिस एसोसिएशन ने कहा कि जो रूसी और बेलारूसी खिलाड़ी तथा सपोर्ट स्टाफ विम्बलडन तथा अभ्यास टूर्नामेंटों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें तटस्थ घोषणापत्र साइन करना होगा. रूस और बेलारूस को समर्थन देने वाले ध्वज, चिन्ह या अन्य एक्शन स्थलों पर बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे.

