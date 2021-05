Wisden Rest Of The World ODI XI: इस वक्त भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इंग्लैंड दौरे पर हैं. पहले न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके बाद भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट शृंखला की शुरुआत होगी. विडन ने हाल ही में इंग्लैंड को उसी के घर चुनौती देने के लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ODI इलेवन का चयन किया है. खास बात यह है कि इस टीम की कमान विराट कोहली को सौंपी गई है. इस टीम में 5 भारतीय खिलाड़ी है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है. Also Read - कोरोना वैक्सीन के नाम पर चल रहा है फ्रॉड, इन वेबसाइट्स और ऐप्स का न करें इस्तेमाल

विजडन की इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इलेवन: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), विराट कोहली (कप्तान) बाबर आजम, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रवींद्र जडेजा, मिशेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह.