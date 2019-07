सेंट जोन्स (एंटीगा): अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को भारत के खिलाफ आठ अगस्त से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिये शुक्रवार को वेस्टइंडीज की टीम में शामिल किया गया. बता दें कि बायें हाथ का यह बल्लेबाज हालांकि इससे पहले टी20 श्रृंखला में नहीं खेलेगा, क्योंकि इस दौरान वह जीटी20 कनाडा में व्यस्त रहेंगे.

BREAKING: West Indies squad released for ODIs vs India in Guyana & Trinidad! #WIRally #MenInMaroon #ItsOurGame

Squad details.

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ https://t.co/zeBTnLHMkz pic.twitter.com/5rhR37GpX4

— Windies Cricket (@windiescricket) July 26, 2019