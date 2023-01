टीम इंडिया के लिए खेली है यह खिलाड़ी आज जोमैटो में कर रही फूड डिलीवरी का काम

हमारे देश में अगर खेल के क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाते हैं तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. पश्चिम बंगाल की पोलामी अधिकारी का ही उदाहरण ले लीजिए. वह महिला फुटबॉल में अंडर-16 समेत कई स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. लेकिन आज जोमैटो में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं. छोटी उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया था और अब परिवार के सामने आईं आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पोलामी को जोमैटो में डिलीवरी पर्सन का काम करना पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर एक महिला ने इस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का एक वीडियो साझा किया है, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. टि्वटर यूजर संजुक्ता चौधरी के अकाउंट से शेयर हुआ इस वीडियो में पालोमी किसी को अपनी कहानी बयां कर रही हैं. पश्चिम बंगाल की इस पूर्व खिलाड़ी बांग्ला भाषा में अपना इंटरव्यू दे रही है.

इस इंटरव्यू में उसने बताया कि वह भारत के लिए अंडर 16 स्तर पर फुटबॉल खेल चुकी हैं. लेकिन आज परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोमैटो में काम कर रोजाना 300-400 रुपये कमाती है.