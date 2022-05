पापा को लोग आकर बोलते थे कि लड़की से बॉक्सिंग करवा रहे हो.. शादी करवा दो इसकी.. लेकिन पापा ने बहुत साथ दिया. जो कॉस्ट्यूम होता था बॉक्सिंग का.. उसे लेकर भी लोग ऐतराज करते थे. जब पहली बार बॉक्सिंग करने गई तो स्टेडियम में मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं थी… लड़कों से फाइट करनी पड़ती थी… और बहुत मार भी खाई है.Also Read - निकहत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत रचा इतिहास, देश की 5वीं महिला बॉक्सर बनी | Watch Video

मेरे पापा कहते थे कि आज जो लोग बोलते हैं.. वही कल तू चैंपियन बनेगी तो तेरा नाम लेंगे.. मैंने अब उन सब लोगों को अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है.. जब मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बनी हूं. हर एक के सपने होते है.. मुश्किलें होती है.. लेकिन अगर ठान लो तो सब पूरा हो जाता है..

जिन्होंने कहा था Who Is Nikhhar Zareen?.. तो आज वे जानते हैं.. कि मैं बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन हूं. जो लोग अपने बच्चों को खेलने से मना करते हैं.. समाज के दबाव में. उन्हें ये सोचना चाहिए कि लड़की किसी से कम नहीं होती. और मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं. अगर मैं उनके लिए प्रेरणा बनूं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता..

𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍! 🥇

It's finally here. The culmination of years of hardwork and perseverance. India, this one's for you. We did it, together🔥#WorldBoxingChampionship#IBAWWC2022 🥊🥇🇮🇳 pic.twitter.com/JK5yhxblTy

— Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) May 20, 2022