Women Cricket- South Africa beat India by 4-1: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें और अंतिम वनडे मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम (Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium) में बुधवार को खेलने उतरी टीम इंडिया अफ्रीकी टीम के सामने 49.3 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 188 रन ही जोड़ पाई.

स्टार बल्लेबाज (Harmanpreet Kaur) हरमनप्रीत कौर (30) रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुईं और वह पारी के अंत तक दोबारा मैदान पर नहीं लौट पाईं. मेहमान अफ्रीकी टीम ने 10 बॉल शेष रहते यह मुकाबला आसानी से 5 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस तरह 5 वनडे मैचों की सीरीज में उसने 4-1 से जीत दर्ज की है.

टीम इंडिया को अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) के नाबाद 79 रन के अलावा भारत की कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारियां नहीं खेल पाईं. 5वें विकेट के लिए कप्तान मिताली के साथ हरमनप्रीत भारत की पारी को पटरी पर ला रही थीं लेकिन जब वह 30 रन पर खेल रही थीं, तब उनके पैर में जकड़न आ गई और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना पड़ा. इसके बाद अंत की 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं.

