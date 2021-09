अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही वेस्टइंडीज ने खुद का क्लीन स्वीप होने से बचा लिया है. 5 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम 4-0 से पिछड़ी हुई थी. 5वें मैच में भी हार को टालने के लिए उसे सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा. क्योंकि यह मैच टाई हो गया था. सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने निर्धारित 50 ओवर में 192 रन बनाए.Also Read - India Women Tour of Australia: मल्टी फॉर्मेट सीरीज में हर प्वाइंट महत्वपूर्ण: Smriti Mandhana

इस मैच में मिली हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की. विंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राशदा विलियम्स के 138 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से नाबाद 78 रन के दम पर 50 ओवर में पांच विकेट पर 192 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने भी लिजेले ली के 78 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के के सहारे 61 रन की पारी की मदद से 50 ओवर में सात विकेट पर 192 रन बनाए. Also Read - Afghanistan Women Cricket Ban: महिला क्रिकेट हुआ बैन तो पुरुष टीम के खिलाफ भी नहीं खेलेगा ऑस्‍ट्रेलिया, CA ने लिया फैसला

