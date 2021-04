उज्बेकिस्तान दौरे पर गई भारतीय महिला फुटबॉल टीम को अपने पहले मैच में मेजबान देश के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा है. सोमवार को खेले गए इस मैच में उज्बेकिस्तान के लिए एक मात्र गोल माफतुना शोयिमोवा ने किया. उन्होंने 87वें मिनट से फ्री किक को गोल में तब्दील किया और अपने इस गोल को मैच का निर्णायक गोल बना दिया.

इससे पहले दोनों टीमों ने गोल करने में कई मौके बनाए लेकिन सफलता नहीं मिली. बेहद सर्द मौसम में उज्बेकिस्तान की टीम ने तेज शुरुआत की. भारत की गोलकीपर अदिति चौहान ने उसकी खिलाड़ी के बेहद करीब से जमाए गए शॉट को रोका.

भारत ने भी पलटवार करते हुए अच्छे मूव बनाए. डिफेंडर रंजना चानू ने मिडफील्डर संगीता बासफोर के साथ मिलकर अपने बाएं छोर से मूव बनाया लेकिन उज्बेकिस्तान के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहीं.

Just some 📸s from our outing against Uzbekistan 🇺🇿!

Can you sum up that performance using ONLY three words? 🤔#INDUZB ⚔️ #BackTheBlue 💙 #ShePower 👧 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/OaTLPUPZzW

— Indian Football Team (@IndianFootball) April 5, 2021