India vs South Korea, Women’s Asia Cup Hockey, Semifinal: भारतीय महिला हॉकी टीम का एशिया कप में अपने खिताब का बचाव करने का सपना 26 जनवरी को दक्षिण कोरिया से 2-3 की हार के साथ टूट गया है. भारतीय टीम अब गुरुवार को तीसरे और चौथे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान और चीन के बीच दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से भिड़ेगी.Also Read - IND vs WI: सीमित ओवरों की सीरीज से पहले Rohit Sharma फिट, Jasprit Bumrah को आराम

सेमीफाइनल में भारत ने अच्छी शुरुआत की. टीम ने 28वें मिनट में वंदना कटारिया के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन कोरिया ने इसके बाद शानदार वापसी की. उसकी तरफ से कप्तान एनुबी चेओन (31वें), सेउंग जू ली (45वें) और हाइजिन चो (47वें मिनट) ने गोल किए. Also Read - IMF ने 2022 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 9 प्रतिशत किया, चीन 4.8%, यूएस 4% फीसदी पर रहेंगे

पहले दो क्वार्टर अगर भारत के नाम रहे तो कोरिया ने मध्यांतर के बाद अपना दबदबा दिखाया. भारत ने पहले क्वार्टर की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन गुरजीत के फ्लिक को कोरियाई गोलकीपर ने बचा दिया. इसके कुछ मिनट बाद शर्मिला देवी का रिवर्स हिट गोल के ऊपर से बाहर चला गया. लालरेम्सियामी ने भारत को जल्द ही बढ़त दिला दी लेकिन सर्किल के अंदर फाउल होने के कारण गोल को अमान्य करार दिया गया. Also Read - आजादी के 75 साल में पहली बार पाकिस्‍तान से तीर्थयात्र‍ी PIA की स्‍पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे भारत

पहला क्वार्टर समाप्त होने से कुछ देर पहले वंदना का करीब से जमाया गया रिवर्स हिट कोरियाई गोलकीपर ने रोक दिया. भारत दो बार गोल करने के करीब पहुंचा और वह दोनों टीम में बेहतर नजर आ रहा था लेकिन मौकों को नहीं भुना पाया. कोरिया जवाबी हमलों में खतरनाक नजर आ रहा था लेकिन भारतीय रक्षकों ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाई.

दूसरे क्वार्टर में कोरिया ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन भारतीय कप्तान गोलकीपर सविता ने दो बार अच्छा बचाव किया. भारत ने मध्यांतर से दो मिनट पहले लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और वंदना ने दूसरे अवसर पर रिबाउंड पर गोल करके टीम को बढ़त दिला दी.

