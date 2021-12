Women’s Asian Champions Trophy Hockey: एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत की एक महिला खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद 8 दिसंबर को कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम (India vs Korea) के मुकाबले को रद्द कर दिया गया है. खुद एशियाई हॉकी महासंघ (AFH) ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है. हालांकि महिला खिलाड़ी की पहचान नहीं की गई है.Also Read - Omicron Good News: घबराने की जरूरत नहीं, डेल्टा से ज्यादा गंभीर नहीं Omicron, 'सभी वैक्सीन काम करेंगी'

एएचएफ ने ट्वीट किया, ''एशियाई हॉकी महासंघ को यह सूचित करते हुए खेद है कि टीम इंडिया के नियमित कोविड परीक्षण के दौरान कल एक नतीजा पॉजिटिव आया है. कोरिया और भारत के बीच आज दोपहर तीन बजे होने वाले मुकाबले का आयोजन नहीं होगा. जल्द ही आगे की जानकारी दी जाएगी.''

The Asian Hockey Federation regrets to inform that a positive Covid test result has been received from yesterday’s routine testing for a member of Team India.

Today’s match at 15:00 between Korea and India is therefore not taking place. Further information will be provided soon. pic.twitter.com/SKyPTz1LN0

— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) December 8, 2021