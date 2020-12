आईसीसी ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला विश्‍व कप 2022 (Women’s World Cup 2022, Schedule, Fixture of Team India Matches) के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. चार मार्च से विश्‍व कप की शुरुआत होगी और तीन अप्रैल को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा. भारतीय टीम अपना पहला लीग मुकाबला छह मार्च को खेलेगी. Also Read - T20 वर्ल्ड कप 2022 में जगह पक्की करने के लिए 86 टीमें लगाएंगी जोर, सिर्फ 15 को मिलेगा मौका

भारत का पहला मुकाबला (Indian Women Team) क्‍वालिफायर पास करने वाली टीम के खिलाफ होगा, जिसका नाम अभी स्‍पष्‍ट नहीं है. इसी तरह मेजबान न्‍यूजीलैंड को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भी क्‍वालिफायर पास करने वाली टीम के खिलाफ खेलना है. Also Read - देश में क्रिकेट की वापसी को BCCI तैयार, इस टी20 टूर्नामेंट से होगी शुरुआत

भारत जिस ग्रुप में खेलेगा उसमें मेजबान न्‍यूजीलैंड के अलावा ऑस्‍ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्‍लैंड की टीमें भी शामिल हैं. इसके अलावा दो क्‍वालिफायर पास करने आने वाली टीमों को भी इस ग्रुप में रखा गया है. भारतीय टीम की कप्‍तानी का भार अनुभवी मेताली राज के कंधों पर होगा. Also Read - भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए मुंबई-बंगाल को एक भी मैच ना मिलने पर भड़के स्टेट बोर्ड

27 मार्च को क्‍वालिफायर खत्‍म होंगे. इसके बाद (Women’s World Cup 2020, Schedule, Fixture of Team India Matches) 30 और 31 मार्च को पहला और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दो दिन के ब्रेक के बाद शीर्ष दो टीमें महिला विश्‍व कप 2020 के फाइनल में भिडेंगी.

🗓️ The schedule is out

Here are #TeamIndia‘s 🇮🇳 fixtures for the @ICC Women’s World Cup 2022 to be held in New Zealand 👇 @cricketworldcup pic.twitter.com/MCi2cIXegi

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 15, 2020