विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) ने अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) को 'वुमेन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया है. भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Championships 2003) के लॉन्ग जंप मे कांस्य पदक अपने नाम किया था.

इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बॉबी जॉर्ज ने साल 2016 में युवा लड़कियों के लिए ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी, जिसने अंडर-20 पदक विजेताओं को तैयार किया.

Congratulations to @anjubobbygeorg1 on being crowned this year’s Woman of the Year at the #WorldAthleticsAwards

Her efforts in advancing the sport in India as well as inspiring more women to follow in her footsteps make her more than a worthy recipient of this year’s award. pic.twitter.com/5TSWxj4vqt

— World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2021