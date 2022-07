World Athletics Championships 2022 : पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने पुरुषों के भाला फाइनल में दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. चोपड़ा अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. टोक्यो में उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक के बाद सीनियर स्तर पर नीरज चोपड़ा के करियर की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है. चोपड़ा ने लॉन्ग-जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का भारत का 19 साल लंबा इंतजार खत्म किया.Also Read - World Athletics Championships : नीरज चोपड़ा के साथ रोहित यादव, अन्नू रानी ने विश्व चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाई

रविवार को खेले गए फाइनल मैच में नीरज चोपड़ा ने फाउल से साथ शुरुआत की. जिसके बाद दूसरे प्रयास में 82.39 मीटर पर भाला फेंक वो नंबर 4 पर पहुंचे. तीसरे प्रयास में 86.37 मीटर का थ्रो करने के बाद भी नीरज मेडल की संभावित लिस्ट से बाहर थे.

हालांकि चौथे प्रयास में किया 88.13 का थ्रो उन्हें दूसरे नंबर पर ले आया. नीरज के बाद विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़ पहले नंबर पर आने का मौका था लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पांचवें और छठें प्रयास में 90 मीटर का रिकॉर्ड आंकड़ा पार करना होता. चोपड़ा के आखिरी दोनों प्रयास फाउल रहे और भारतीय एथलीट को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा.

It's a historic World Championship Medal for #India

Olympic Champion Neeraj Chopra wins Silver Medal in men's Javelin Throw final of the #WorldAthleticsChamps with a throw of 88.13m

Congratulations India!!!!!!! pic.twitter.com/nbbGYsw4Mr

Congratulations India!!!!!!! pic.twitter.com/nbbGYsw4Mr

— Athletics Federation of India (@afiindia) July 24, 2022