विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletic Championship 2022) में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर की दूरी तक भाला फेंक टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली है. भारत के स्टार एथलीट को फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में केवल 10 सेकंड का समय लगा. चोपड़ा ने शुक्रवार को पुरुषों की भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड ग्रुप ए में मुकाबला किया। नियम के मुताबिक रविवार को होने वाले फाइनल में पहुंचने के लिए 83.50 मीटर तक भाला फेंकने की जरूरत थी और 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका मिलेगा.Also Read - वर्ल्ड ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022: नीरज चोपड़ा कब फेंकेंगे अपना भाला, जानें- कब, कहां होगा LIVE टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

As the commentator predicted, “he wants one & done” #NeerajChopra does it pretty quickly & with ease before admin’s laptop could wake up

With 88.39m, Olympic Champion from #India enters his first #WorldAthleticsChamps final in some style at #Oregon2022 pic.twitter.com/y4Ez0Mllw6

— Athletics Federation of India (@afiindia) July 22, 2022