विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का ये पूरा सीजन शानदार रहा है. चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप की भालाफेंक स्पर्धा में 88 . 13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता. इससे पहले भारत के लिये विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था.Also Read - World Athletics Championships: ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में नौवें स्थान पर रहे भारत के एल्धोस पॉल

चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का 19 साल का इंतजार खत्म करते हुए इतिहास पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराया. अगली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में 18 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी. Also Read - विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा- खुशी है कि अपने देश के लिए पदक जीतने में सफल रहा

चोपड़ा ने पिछले साल तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वो पहले भारतीय है. जिसके बाद नीरज को पिछले साल अपना प्रशिक्षण शुरू करने में देर हो गई थी. Also Read - ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा- ये भारतीय खेलों के लिए एक खास पल

वो जून में फिनलैंड में पावो नूरमी खेलों में अपना सीजन शुरू कर सका था. पहले इवेंट में, उन्होंने 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा. ये एक शानदार थ्रो था जिसने विरोधियों को बताया कि ओलंपिक स्वर्ण किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिला था.

फिर चोपड़ा ने कुओर्टेन गेम्स खेलें जहां बारिश होने के कारण स्थितियां कठिन थीं और रनवे पर गीले पैच थे. नीरज ने 86.69 मीटर पर भाला फेंका और ये उन्हें स्वर्ण पदक दिलाने के लिए काफी था.

इसके बाद 24 वर्षीय खिलाड़ी ने स्टॉकहोम डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक महीने के भीतर दूसरी बार 89.94 का थ्रो कर दूसरी बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा. हालांकि वो रिकॉर्ड 90 मीटर थ्रो से केवल 0.6 सेमी की दूरी से पीछे रह गए.

