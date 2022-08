भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर कर दिया है. गैर वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त जापान के केंटो मोमोटा को सीधे गेम में 21-17, 21-6 से मात देकर सनसनीखेज जीत दर्ज की. इस जीत के साथ वह इस चैंपियनशिप के अंतिम 16 में अपनी जगह बना चुके हैं. प्रणॉय के अलावा कॉमनवेल्थ खेलों के मौजूदा चैम्पियन लक्ष्य सेन भी बुधवार को यहां विश्व चैम्पियनशिप के पुरूष एकल प्री क्वॉर्टर फाइनल में पहुंच गए.Also Read - CWG 2022 : बैडमिंटन डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने जीता गोल्ड

गैर वरीय प्रणय ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों के पसंदीदा और दो बार के पूर्व विश्व चैम्पियन मोमोटा को दूसरे दौर के मुकाबले में 21-17, 21-6 से पराजित किया. यह प्रणॉय की मोमोटा पर आठ मैचों में पहली जीत है.

पिछली भिड़ंत में भारतीय खिलाड़ी अपने से ऊंची रैंकिंग के जापानी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ केवल एक गेम ही जीत सका था. इससे पहले सेन ने स्पेन के लुईस पेनावेर पर 72 मिनट में 21-17, 21-10 से जीत दर्ज की.

On to the next round ☑️#WorldChampionship2022 pic.twitter.com/dMyhbBpmnR

