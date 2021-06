दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने सोमवार को ‘वर्ल्ड रक्तदान दिवस’ (World Blood Donor Day) के मौके पर रक्तदान किया. भारतीय टीम के इस पूर्व कप्तान ने इस मौके पर लोगों से भी अपील की कि वे आगे आएं और रक्तदान का महत्व समझें और स्वेच्छा से रक्तदान करें. Also Read - World Blood Donor Day 2021: हर साल क्यों मनाया जाता है 'वर्ल्ड डोनर डे', यहां जानें इससे जुड़े तथ्य

48 वर्षीय तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'हम सभी के पास जीवन बचाने की ताकत है. इसका इस्तेमाल करें.' इस ट्वीट के साथ सचिन ने रक्तदान करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में भी वह रक्तदान का महत्व बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि इस मौके उन्होंने अपनी टीम के साथ यह रक्तदान किया है.

We all have the power to save a life. Let's use it.

Sharing a recent incident from my personal life that really touched my heart.

On #WorldBloodDonorDay, I request everyone who can donate blood to get in touch with a blood bank and understand how to do so safely. pic.twitter.com/DbjQoBOqp8

