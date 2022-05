निकहत जरीन… एक ऐसा नाम, जिसने आज पूरे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. निकहत जरीन (Nikhat Zareen) ने 19 मई को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (World Boxing Championship) में भारत को ‘गोल्ड मेडल’ दिलाया. 52 किलोग्राम कैटेगरी में निकहत ने थाईलैंड की जिटपॉन्ग जुटामस (Jitpong Jutamas) को 5-0 से शिकस्त दी. 25 वर्षीय निकहत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पांचवीं महिला मुक्केबाज बन चुकी हैं. उनसे पहले एमसी मैरीकोम (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018), सरिता देवी (2006), जेनी आरएल (2006) और लेखा केसी (2006) ने यह कारनामा किया था.Also Read - भारत की निकहत जरीन ने रचा इतिहास, गोल्ड जीतकर बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन | Watch Video

निकहत जरीन के मुक्केबाज बनने की कहानी काफी दिलचस्प है. निकहत के पिता मोहम्मद जमील (Mohammad Jameel) खुद फुटबॉलर और क्रिकेट रह चुके हैं. घर में चार बेटियां हैं, जिसमें जमील ने तीसरे नंबर की बेटी में एक एथलीट के गुण देखे. यही कारण था कि उन्होंने बेटी को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया. निकहत पिता की उम्मीदों पर खरा उतरीं और महज 14 साल की उम्र में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन (World Youth Boxing Champion) बनीं. फिर यहां से निकहत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. Also Read - महिला बॉक्सिंग: निकहत जरीन ने एक तरफा अंदाज में वर्ल्ड चैंपियनशिप पर जमाया कब्जा

निकहत भले ही कंधे की चोट के चलते साल 2017 में बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतर सकीं लेकिन एशियाई चैंपियनशिप-2019 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर खुद को फिर से साबित कर दिखाया. निकहत के चाचा शमसुद्दीन के दोनों बेटे एतेशामुद्दीन और इतिशामुद्दीन का मुक्केबाज होना निकहत के लिए प्रेरणादायी रहा. उन्हें बॉक्सिंग सीखने के लिए कहीं बाहर से प्रेरणा नहीं लेनी पड़ी. जब निकहत ने बॉक्सिंग शुरू की, तो उस वक्त निजामाबाद में महिलाओं के लिए इस खेल में ज्यादा कॉम्पीटीशन नहीं था. जब बाउट होती, तो निकहत को टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनने पड़ते, जिससे रिश्तेदार नाखुश थे. Also Read - विवादों के बाद मेरीकॉम और निकहत के बीच होगा ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल्स का फाइनल मुकाबला

एक तरफ रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि निकहत शॉर्ट्स पहने, वहीं दूसरी ओर पिता मोहम्मद जमील और मां परवीन सुल्ताना (Parveen Sultana) को उम्मीद थी कि एक दिन उन्हीं लोगों को निकहत पर गर्व होगा. मोहम्मद जमील ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया, “मैं सऊदी अरब में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, जहां 15 साल बिताने के बाद बेटियों के भविष्य के लिए निजामाबाद लौटने का फैसला किया.”

