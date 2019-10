उलान उदे (रूस): भारत की महिला मुक्केबाज मंजू रानी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में पहुंचकर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है. इससे पहले गुरुवार को ही छह बार की विश्व चैम्पियन एमसी मैरीकॉम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. छठी सीड मंजू ने टॉप सीड उत्तर कोरियाई खिलाड़ी किम ह्यांग मी को 48 किलोग्राम वर्ग में 4-1 से हराया. किम ने नई दिल्ली में आयोजित 2018 संस्करण में कांस्य पदक जीता था.

क्वार्टर फाइनल बाउट के बाद जजों ने मंजू के पक्ष में 29-28, 30-27, 29-28, 28-29, 29-28 से फैसला सुनाया. मंजू का सेमीफाइनल में सामना किससे होगा, यह बुल्गारिया की स्वेदा एसेनोवा और थाईलैंड की चुथामाथ काकसात के बीच होने वाले मुकाबले के बाद तय हो पाएगा.

