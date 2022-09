Shubhi Gupta Champion in Chess: जॉर्जिया में खेले गए विश्व कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में भारत की शुभी गुप्ता लड़कियों की अंडर-12 कैटेगिरी में चैंपियन बनी. गाजियाबाद की रहने वाली शुभी ने 11 दौर में 8.5 अंक अपने नाम किए और अंत में अंडर-12 गर्ल्‍स कैटेगिरी में अव्‍वल रही. उधर, लड़कियों की अंडर-आठ कैटेगिरी का खिताब भी भारत के नाम ही रहा. इस स्‍पर्धा में भारत की ए चार्वी पहले स्‍थान पर रही. लड़कियों के अंडर-आठ वर्ग में चार्वी ने 11 दौर में 9.5 अंक हासिल किए. एक वक्‍त ऐसा भी था जब चार्वी इंग्लैंड की बोधना शिवानंदन से पीछे चल रही थी लेकिन अंत में वो मैच को बराबरी तक ले जाने में सफल रही. चार्वी को बेहतर टाईब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित किया गया.

Congratulations to Shubhi Gupta for becoming World Champion in Under-12 Girls Category at World Cadet Championship at Batumi, Georgia @DrSK_AICF @Bharatchess64 @IndiaSports @Media_SAI @ianuragthakur @PMOIndia @narendramodi @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/W98JVwN7GG

— All India Chess Federation (@aicfchess) September 27, 2022