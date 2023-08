बुडापेस्ट, 19 अगस्त | भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी एथलीट अविनाश साबले (Avinash Sable) शनिवार को अपनी हीट में निराशाजनक सातवें स्थान पर रहकर विश्व चैम्पियनशिप की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहे. भारत के तीन खिलाड़ियों ने पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में भी निराश किया जबकि युवा शैली सिंह महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही. इससे देश के खिलाड़ियों के लिए पहला दिन अच्छा नहीं रहा. साबले से उम्मीद थी कि वह फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे लेकिन वह अपनी हीट (पहली) रेस में आठ मिनट 22.24 सेकेंड के समय से सातवें स्थान पर रहे.

खेल मंत्रालय के खर्चे पर कई महीनों से विश्व चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए विदेश में ट्रेनिंग कर रहे 28 वर्षीय साबले को इसी कारण घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छूट दी गयी थी. हर तीन हीट में से शीर्ष पांच पांच खिलाड़ी ही फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई करते हैं.

साबले फिर बड़े मंच पर विफल रहे, वह 2300 मीटर तक बढ़त बनाए हुए थे लेकिन फिर लय खो बैठे, खासकर कि आखिरी लैप में जिससे वह अपने आठ मिनट 11.20 सेकेंड के समय से राष्ट्रीय रिकॉर्ड से काफी पीछे रहे. साबले के कम से कम फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद थी. चैम्पियनशिप के पहले दिन उनका प्रदर्शन भारतीय खेमे के लिये हताशा से भरा रहा.

साबले की यह तीसरी विश्व चैम्पियनशिप थी और पहली बार वह फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके. वह पिछले साल अमेरिका के यूजीन में फाइनल में 11वें स्थान और 2019 दोहा चरण में 13वें स्थान पर रहे थे.

विश्व रिकॉर्डधारी इथियोपिया के लामेचा गिरमा आठ मिनट 15.89 सेकेंड के सर्वश्रेष्ठ समय से फाइनल में पहुंचे, उन्होंने तीसरी हीट जीती. वहीं ओलंपिक और विश्व चैम्पियन मोरक्को के सौफियाने एल बकाली दूसरी हीट में 8:23.66 सेकेंड के समय से दूसरे स्थान से फाइनल में पहुंचे.

पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में 50 प्रतिभागियों में विकास सिंह एक घंटे 21 मिनट 58 सेकेंड से 28वें, परमजीत सिंह (1:24:02) 35वें और आकाशदीप सिंह (1:31:12) 47वें स्थान पर रहे.

राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी आकाशदीप का प्रदर्शन (राष्ट्रीय रिकार्ड 1:19:55) सबसे निराश करने वाला रहा क्योंकि वह रेस ख्त्म करने वाले अंतिम एथलीट रहे. दो एथलीट रेस खत्म नहीं कर सके और एक ‘डिस्क्वालीफाई’ हो गया.