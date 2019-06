टांटन: सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के शतक के बाद पैट कमिंस की तूफानी गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने विश्व कप के लीग मैच में आज यहां पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया. आस्ट्रेलिया के 308 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम कमिंस (33 रन पर तीन विकेट), मिशेल स्टार्क (43 रन पर दो विकेट) और केन रिचर्डसन (62 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने 45 . 4 ओवर में 266 रन पर ढेर हो गई. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक (53), मोहम्मद हफीज (46), वहाब रियाज (45) और कप्तान सरफराज (40) ने उपयोगी पारियां खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

#ICCCricketWorldCup2019 Australia thrashes Pakistan at Cooper Associates County Ground, Taunton bowls them out for 266 runs in 45.4 overs. Australia wins by 41 runs. #AUSvsPAK pic.twitter.com/8iw006fLgN

— ANI (@ANI) June 12, 2019