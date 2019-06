INDvsPAK Match: इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप मुकाबले (World Cup 2019) में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की सातवीं जीत का देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. रविवार की रात मैनचेस्टर के ओल्ट ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान (INDvsPAK Match) को 89 रनों से करारी मात दी. बारिश के कारण आई बाधाओं के बीच खेले गए मैच का परिणाम डकवर्थ-लुइस नियमों के तहत आया, तो देर रात में ही भारतीय क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर निकल आए. क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे जलाकर और जुलूस निकालकर भारत की जीत का जश्न मनाया. आपको बता दें कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के शानदार 140 रन और कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के 77 रनों की बदौलत भारत ने 336 रन बनाए. पाकिस्तान को जीत के लिए 337 रन बनाने थे, लेकिन मैच के बीच बारिश की वजह से खेल का फैसला डकवर्थ-लुइस नियमों के तहत किया गया.

टीम इंडिया ने विश्वकप में 7वीं बार पाक को हराया, रोहित ‘मैन ऑफ द मैच’

महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेटप्रेमियों ने विश्व कप में पाकिस्तान (INDvsPAK Match) पर जीत को लेकर जुलूस निकाला. लोगों ने सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़े और तिरंगा झंडा के साथ जुलूस निकाला. मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरू, कानपुर, भोपाल, सिलिगुड़ी समेत देश के कई राज्यों में रविवार की देर रात भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर जश्न का माहौल देखा गया. राजधानी दिल्ली में इंडिया गेड पर क्रिकेटप्रेमी इकट्ठा हुए और भारत की जीत को सेलिब्रेट किया. वहीं, पंजाब में अमृतसर स्थित वाघा बॉर्डर पर भी भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद आए परिणाम को लेकर खुशियां मनाई गई.

#WATCH: Celebrations in Nagpur after India’s win over Pakistan. #IndiaVsPakistan #CricketWorldCup19 #Maharashtra pic.twitter.com/P4eH8goZCO

