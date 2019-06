नॉटिंघम. आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC Cricket World Cup) में गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा. दोनों टीमें इस मुकाबले में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी हैं. ऐसे में विराट कोहली की सेना के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वह भारत का विजय रथ रुकने न दे और न्यूजीलैंड की टीम की ‘बैंड’ बजा दे. इस मैच में हालांकि बारिश पर भी नजर रहेगी. बारिश के कारण अभी तक इस विश्व कप में तीन मैच रद्द हो चुके हैं. न्यूजीलैंड ने तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है. भारत ने दो मैचों खेले हैं और दोनों में उसे जीत मिली है.

अभ्यास मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो चुका है और वहां उसे हार मिली थी. अभ्यास मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी. इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी. भारत का सतर्क रहना जरूरी भी है क्योंकि इस मैच में उसके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन नहीं होंगे. धवन अंगूठे में चोट के कारण बाहर हो गए हैं. धवन जैसी फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का बाहर होना भारत के लिए परेशानी है. धवन की जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ लोकेश राहुल, रोहित शर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी मैदान पर कदम रखेंगे. राहुल पिछले दो मैचों में नंबर-4 पर खेले थे. अब कप्तान विराट कोहली नंबर-4 पर किसे उतारते हैं यह मैच के दिन ही पता चलेगा.

Australia are up to second 👀

Here’s how the #CWC19 table looks after today’s #AUSvPAK clash.#CmonAussie pic.twitter.com/iIpHoYohxh

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 12, 2019