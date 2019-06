नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने विश्व कप (World Cup 2019) के बाकी बचे मैच खेलने की तैयारी शुरू कर दी है. पाकिस्तान के साथ भारत के मैच के दौरान पांव में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हुए भुवनेश्वर के न रहने का असर भारतीय बॉलिंग-अटैक पर दिख रहा था. लेकिन भुवनेश्वर कुमार के दोबारा प्रैक्टिस सेशन में लौट आने से भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद फिर जग गई है. टीम इंडिया के प्रशंसकों को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज भुवी जल्द ही टीम में अपनी वापसी करेंगे और विश्व कप मुकाबले के बाकी बचे मैचों में भारतीय टीम की ओर से खेल सकेंगे. आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह (Jasprit Bumrah)और भुवनेश्वर कुमार ((Bhuvneshwar Kumar)) पारी की शुरुआत में बॉलिंग आक्रमण संभालते हैं. इन दोनों की आपसी समझ-बूझ का फायदा टीम इंडिया को अक्सर मिलता है.

एक दिन पहले तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से भुवनेश्वर कुमार के दोबारा टीम में शामिल होने को लेकर कोई अपडेट न मिलने से क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीद धूमिल हो गई थी. लेकिन मंगलवार को जब भुवनेश्वर कुमार की इंग्लैंड के मैनचेस्टर में नेट प्रैक्टिस करने की तस्वीरें आईं, तो भारतीय प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना न रहा. आपको बता दें कि भुवनेश्वर की गैर-मौजूदगी में बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भारतीय टीम से जुड़ने के लिए बुलाया था. सैनी सोमवार को ही मैनचेस्टर पहुंचे हैं. हालांकि, भारतीय टीम ने यह साफ कर दिया है कि वह केवल एक नेट गेंदबाज के रूप टीम से जुड़ रहे हैं. सैनी को विश्व कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में एक स्टैंड-बाई के रूप में चुना गया था.

#WATCH Indian fast bowler Bhuvneshwar Kumar practices during an indoor practice session in Manchester, UK. #CWC19 pic.twitter.com/n44doXfZA5

— ANI (@ANI) June 25, 2019