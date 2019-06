मैनचेस्टर. भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC World Cup 2019) के एक अहम मैच में यहां ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर गुरुवार को वेस्टइंडीज का सामना करेगी. इस टूर्नामेंट में भारत ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है और इसी क्रम को वह विंडीज के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगी. आपको बता दें कि भारत अगर आज का मैच जीत जाता है, तो यह टूर्नामेंट में उसकी पांचवीं जीत होगी. भारत का एक मैच बारिश के कारण धुल गया था. पहले तीन मैच आसानी से जीतने बाद भारत को हालांकि अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन मोहम्मद शमी की आखिरी ओवर में लगाई गई हैट्रिक से भारत ने क्रिकेट के महाकुंभ में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली थी.

भुवनेश्वर के चोटिल होने के बाद टीम में आए शमी का वेस्टइंडीज के खिलाफ भी खेलना तय माना जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर की चोट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हैं. उन्होंने हालांकि मंगलवार को फिजियो की देखरेख में तकरीबन आधे घंटे तक अभ्यास जरूर किया था लेकिन टीम प्रबंधन भुवनेश्वर को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहेगा. इसलिए शमी और जसप्रीत बुमराह के ऊपर वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाजी क्रम को रोकने का जिम्मा होगा. भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले विंडीज को एक झटका लगा है. उसके स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल विश्व कप से बाहर हो गए हैं. रसेल ने अभी तक विश्व कप में वैसा प्रदर्शन नहीं किया था जिसके लिए वो जाने जाते हैं लेकिन फिर भी वह जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, वह किसी भी समय फॉर्म में आकर मैच का रुख बदल सकते हैं. विंडीज के पास रसेल जैसे कुछ और खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को बच कर रहना होगा.

