कार्डिफ: सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय की 153 रन की आकर्षक पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने शनिवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच में बांग्लादेश को 106 रन से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की. रॉय ने 121 गेंद की पारी के दौरान पांच छक्के जड़े और 14 चौके लगाये. उनकी और बाद में जोस बटलर की शानदार स्ट्रोक से भरी 64 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने छह विकेट पर 386 रन बनाये. बांग्लादेश की टीम शाकिबुल हसन की 121 रन की पारी के बावजूद इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.5 ओवर में 280 रन ही बना सकी.

Match 12. It’s all over! England win by 106 runs https://t.co/9X03dsviiX #ENGvBAN #CWC19

इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स ने छह ओवर में 23 रन देकर और जोफ्रा आर्चर ने 8.5 ओवर में 29 रन देकर तीन तीन विकेट हासिल किये जबकि मार्क वुड को दो विकेट मिले. रॉय ने दो महत्वपूर्ण भागीदारियां बनाकर इंग्लैंड के इस बड़े स्कोर की नींव रखी. पहले विकेट के लिये उन्होंने सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (51 रन) के साथ 128 रन और फिर दूसरे विकेट के लिये जो रूट (21) के साथ 77 रन की साझेदारी की. बटलर ने इसके बाद 44 गेंद में चार छक्के और दो चौके से 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने कप्तान इयोन मोर्गन (35 रन) के साथ मिलकर 95 रन की भागीदारी निभायी जिससे इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट में पहला 350 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने में सफल रही.

विश्वकप 2019: जेसन रॉय ने कार्डिफ में खेली रिकॉर्ड तोड़ पारी

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरूआत अच्छी नहीं रही, उसने आठ रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार (02) का विकेट गंवा दिया जो जोफ्रा आर्चर () की खूबसूरत गेंद पर बोल्ड हो गये. दूसरे सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और आक्रामक होने की कोशिश में मार्क वुड के पहले ओवर में एक्सट्रा कवर में आसान कैच देकर आउट हो गये. बांग्लादेश ने इस तरह 12वें ओवर में 63 रन पर दूसरा विकेट खो दिया. शाकिबुल हसन और मुश्फिकर रहीम इसके बाद संयमित होकर एक दो रन जुटाते हुए सहजता से खेल रहे थे. पर टीम को तीसरा झटका 29वें ओवर में लियाम प्लंकेट ने दिया जिनकी गेंद पर जेसन रॉय ने प्वाइंट पर कैच लपककर मुश्फिकर की 44 रन की पारी और तीसरे विकेट के लिये 106 रन की साझेदारी का अंत किया.

A disappointing result for Bangladesh but a very special innings from Shakib Al Hasan. #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/H7huqqK2t2

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 8, 2019