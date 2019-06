ब्रिस्टल: भारी बारिश के कारण यहां काउंटी ग्राउंड पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को खेला जाने वाला आईसीसी विश्व कप-2019 का मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया है. इसके चलते दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला.

#CWC19 : Match between Pakistan and Sri Lanka has been abandoned due to rain. Both teams have been awarded a point. #PAKvSL pic.twitter.com/tvwbLtcMMd

