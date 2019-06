बर्मिंघम: रासी वान डेर डुसेन के अर्धशतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी के सामने विश्व कप के मैच में छह विकेट पर 241 रन बनाये. गीली आउटफील्ड के कारण मैच देर से शुरू हुआ और घटाकर 49 ओवर प्रति टीम कर दिया गया. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और उनके गेंदबाजों ने इसे काफी हद तक सही साबित कर दिखाया.

A potentially tricky chase coming up for New Zealand, as South Africa set them 242 to win!

Rassie van der Dussen top scored for the Proteas with 67* whilst Lockie Ferguson took three wickets for his side.#CWC19 pic.twitter.com/ZLlsBGKtm6

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 19, 2019