नई दिल्ली : आईसीसी विश्व कप-2019 का पहला मैच गुरुवार को मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, लेकिन एक दिन पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह बर्मिंघम पैलेस के पास स्थिति प्रतिष्ठित लंदन मॉल में आयोजित किया गया. इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सभी टीमों के कप्तानों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचवाया.

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, “यहां आकर बेहद अच्छा लग रहा है. यहां हमारे बहुत प्रशंसक हैं. यह दबाव और गर्व दोनों की बात है. हम यहां मौजूद अपने समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे.” वहीं इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने कहा, “हम कल के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कल का दिन हमारे लिए बेहद अहम दिन है. हम जहां हैं वहां आकर गर्व महसूस कर रहा हूं.”

इस मौके पर हर देश के दो प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने औपचारिक रूप से क्रिकेट खेली. भारत की तरफ से पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने अभिनेता फरहान अख्तर के साथ मिलकर हाथ आजमाए जबकि पाकिस्तान की तरफ से मलाला युसूफजई और अजहर, वेस्टइंडीज की तरफ से विवियन रिचडर्स और धावक योहान ब्लैक, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जैक्स कैलिस, आस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली और मेजबान देश की तरफ से केविन पीटरसन मौजूद रहे.

Captains including @Eoin16 and @imVkohli met Her Majesty and His Royal Highness before joining a Garden Party at Buckingham Palace. pic.twitter.com/AjS5eZBrVH

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 29, 2019