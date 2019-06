बर्मिघम. आईसीसी विश्व कप-2019 में अब तक सिर्फ एक जीत दर्ज करने वाली दक्षिण अफ्रीका का सामना बुधवार को यहां एजबेस्टन मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा. दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ का साबित हो सकता है. इसके मद्देनजर बुधवार को यह टीम विश्व कप में अपना वजूद बचाने के लिए उतरेगी. अपने पहले तीन मैचों में हार झेलने वाली दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया और उसकी स्पिन के खिलाफ की कमजोरी दिखने को नहीं मिली थी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छी बात यह थी कि उसके सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला लय में आ रहे हैं. अमला ने अफगानिस्तान के खिलाफ आराम से विकेट पर पैर जमाए थे और वो आत्मविश्वास हासिल किया था जो उन्हें आने वाले मैचों में मददगार साबित हो सकता है.

लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में काफी अंतर है. कीवी टीम काफी संतुलित है और बेहतरीन फॉर्म में भी. इस मैच में जीत दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखेगी. अफगानिस्तान के खिलाफ क्विंटन डी कॉक ने भी बेहतरीन पारी खेली थी. कीवी टीम के खिलाफ एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को बेहतर करना जारी रखना होगा, जबकि मध्य क्रम को भी अपनी लय में आना होगा खासकर डेविड मिलर और ज्यां पॉल ड्यूमिनी को. गेंदबाजी में कागिसो रबादा और इमरान ताहिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे. इन दोनों के अलावा आंदिले फेहुलक्वायो भी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लुंगी नगिदी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और इससे दक्षिण अफ्रीका को काफी मजबूती मिलेगी.

