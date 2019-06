नई दिल्ली : वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया में का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से है. 5 जून को होने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहा है. इसके साथ ही वो घूमने का भी आनंद ले रहे हैं. इस सिलसिले में खिलाड़ी जंगल घूमने गए. इसमें महेन्द्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, युजवेन्द्र चहल और हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ी शामिल रहे. सभी खिलाड़ियों ने जमकर मौज-मस्ती की. इस दौरान उन्होंने फोटोज़ भी क्लिक की. उनकी फोटोज़ को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

दरअसल टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद समय निकालकर घूमने-फिरने भी निकल जाते हैं. इससे वो खुद एक अलग माहौल में आसानी से ढाल लेते हैं. धोनी, रोहित और पांड्या समेत कई खिलाड़ी साउथैम्प्टन के जंगल में घूमने निकले. इस दौरान खिलाड़ी आर्मी टाइप की ड्रेस में दिखे. चहल और कुलदीप ने धोनी के साथ फोटोज़ भी क्लिक करवायीं. वहीं रविन्द्र जडेजा, केदार जाधव और विजय शंकर भी टीम के साथ ही थे.

