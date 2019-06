मैनचेस्टर: कप्तान केन विलियम्सन (148) और अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर (69) ने शानिवार को मुश्किल समय में शतकीय साझेदारी कर न्यूजीलैंड को आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. कीवी टीम इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 160 रनों की साझेदारी के दम पर 50 ओवर खेलने के बाद आठ विकेट खोकर 291 रन बनाने में सफल रही.

New Zealand manage to post 291/8, despite Sheldon Cottrell being in unstoppable form and returning 56/4.

Will that be enough against a power-packed West Indies line-up? #MenInMaroon | #CWC19 | #BackTheBlackCaps pic.twitter.com/rDD5QsLxGs

