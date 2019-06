नॉटिंघम: एक चैम्पियन टीम क्या होती है और वो क्या कर सकती है इसकी बानगी आस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पेश की है. मौजूदा विजेता ने आईसीसी विश्व कप-2019 में गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज मैदान पर उतार-चढ़ाव भरे मैच में खतरनाक वेस्टइंडीज को 15 रनों से हरा दिया. आस्ट्रेलिया के लिए यह जीत आसान नहीं रही, खासकर जिस तरह से उसको शुरुआत मिली थी उसे देखकर. 79 रनों पर पांच विकेट खोने वाली आस्ट्रेलिया ने मैन ऑफ द मैच नाथन कल्टर नाइल (92) और अपने बेहतरीन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (73) के बीच सातवें विकेट के लिए हुई 102 रनों की साझेदारी के दम पर 49 ओवरों में सभी विकेट खोकर 288 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया.

