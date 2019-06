टॉनटन: डेविड वार्नर (107) और कप्तान एरॉन फिंच (82) के बीच बेहतरीन शतकीय साझेदारी के दम पर बेहतरीन शुरुआत पाने वाली आस्ट्रेलिया बुधवार को आईसीसी विश्व कप-2019 में पाकिस्तान के सामने विशाल स्कोर खड़ा करती दिख रही थी, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उसे ज्यादा आगे नहीं जाने दिया.

Match 17. 48.6: WICKET! M Starc (3) is out, c Shoaib Malik b Mohammad Amir, 307 all out https://t.co/Ja1kqiYDrK #AUSvPAK #CWC19 — ICC Live Scores (@ICCLive) June 12, 2019

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर आस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी की दावत दी. फिंच और वार्नर ने अच्छी शुरुआत दी, बावजूद इसके टीम 49 ओवरों में 307 रनों पर अपने सभी विकेट खो बैठी. आखिरी के पांच ओवरों में आस्ट्रेलिया ने सिर्फ 21 रन ही बटोरे और इस दौरान उसने अपने पांच विकेट खो दिए. आमिर ने पांच विकेट लिए. इसमें शाहीन अफरीदी का भी अहम योगदान रहा, जिन्होंने मध्य के ओवरों में आकर दो अहम विकेट पाकिस्तान को दिलाए. सही मायनों में फिंच और वार्नर ने टीम को जिस तरह की शुरुआत दिलाई थी, उसका फायदा टीम का मध्य क्रम नहीं उठा पाया. वार्नर और फिंच ने पहले विकेट के लिए 22 ओवरों में 146 रन जोड़े. 23वें ओवर की पहली ही गेंद पर आमिर ने फिंच की पारी का अंत किया. फिंच ने 84 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के मारे.

David Warner departs to Shaheen – a big swing finds the safe hands of Imam-ul-Haq. Nonetheless, a brilliant display from Australia’s left-handed opener. #CmonAussie#AUSvPAK LIVE 👇 https://t.co/eEmVwQQPYP pic.twitter.com/l4Iea0hB5B — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 12, 2019

वार्नर हालांकि एक छोर पर थे. इस बार स्टीव स्मिथ उनका ज्यादा साथ नहीं दे सके और 10 के निजी स्कोर पर मोहम्मद हफीज ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. अफरीदी ने पाकिस्तान को एक बड़ी सफलता दिलाई. उन्होंने रंग में आते दिख रहे ग्लैन मैक्सवेल को 223 के कुल योग पर आउट कर मौजूदा विजेता को तीसरा झटका दिया. मैक्सवेल ने 10 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 20 रन बनाए. मैक्सवेल केजाने के बाद वार्नर ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन वह भी अफरीदी से बच नहीं पाए और 242 के कुल स्कोर पर इमाम-उल-हक को कैच दे बैठे. वार्नर ने अपनी पारी में 111 गेंदें खेलीं तथा 11 चौकों के अलावा एक छक्का मारा.

What a time to pick up your first five-wicket haul in ODIs!#WeHaveWeWill #CWC19 pic.twitter.com/90ZABziXFl — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 12, 2019

यहां से आस्टेलियाई रनगति तेजी नहीं पकड़ पाई. उस्मान ख्वाजा 18, शॉन मार्श 23 और नाथन कल्टर नाइल दो रन बनाकर पवेलियन लौट लिए. एलेक्स कैरी ने जिस तरह से अंतिम ओवरों में भारत के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, उससे लगा था कि वह टीम को 320 के पार आसानी से पहुंचा देंगे, लेकिन 49वें ओवर में कैरी, आमिर का शिकार बन बैठे. कैरी ने 21 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए. आमिर ने इसी ओवर में मिशेल स्टार्क (3) को आउट कर आस्ट्रेलिया को समेट दिया. आमिर और अफरीदी के अलावा हसन अली, वहाब रियाज और हफीज ने एक-एक विकेट लिया.