गुरूवार को पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 61 वर्षीय ने दिल्ली में एंजियोप्लास्टी करवाई है।

सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के साथ ही इस दिग्गज ऑलराउंडर के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं आने लगी। कपिल देव के परिवार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई खबर नहीं आई है।

Just saw him playing at Delhi Golf Club couple of days ago. He has lost a lot of weight. Literally with little muscle mass on arms etc. I’m told he had diabetes related health issues. Wishing him all the best.

— K. C. Singh (@ambkcsingh) October 23, 2020