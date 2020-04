कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बाद अब विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भी फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर किया है। Also Read - पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट का आयोजन कराना चाहता है PCB; यूएई के साथ मिलकर छह प्रतियोगिताओं पर लगाएगा बोली

पूर्व भारतीय कप्तान के नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसे देखकर फैंस ने उनकी तुलना पूर्व खिलाड़ी सैयद किरमानी (Syed Kirmani), विवयन रिचर्ड्स (Vivian Richards) से लेकर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत तक से की।

Kapil Dev all set to play the role of Syed Kirmani in the 83 World Cup movie. https://t.co/4g8wZLNOyI — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) April 20, 2020

Kapil Dev looks like a crossover between Sir Vivan Richards and Syed Kirmani https://t.co/8TJftsxM1m — Dr. Bewda Rick (@SavageRaptor7) April 20, 2020

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव से पहले तेंदुलरकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो खुद रही अपने बाल काटते दिख रहे हैं। वहीं टीम इंडिया के कप्तान कोहली को उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने नया हेयरकट दिया था।