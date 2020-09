विश्व टेनिस के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को लाइन जज को गेंद मारने की वजह से यूएस ओपन 2020 टूर्नामेंट से डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। Also Read - US OPEN 2020 : ‘बर्थडे ब्वॉय' थिएम ने VIDEO देख सुमित नागल पर अटैक कर किया यूएस ओपन से बाहर

रविवार को स्पेन के पाब्ले बुस्टा के खिलाफ मैच के चौथे राउंड में जब जोकोविच 6-5 से पीछे थे, तब उन्होंने अपनी निराशा और गुस्सा दिखाने की कोशिश में गेंद अपनी जेब से गेंद निकालकर पीछे की तरफ मारी जो कि एक महिला लाइन जज की गर्दन पर जा लगी।

गेंद लगने के बाद महिला जज तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और टूर्नामेंट अधिकारी उनकी हालात देखने पहुंचे। जोकोविच खुद भी लाइन जज के पास पहुंचे।

इस घटना के बाद सर्बिया के 33 वर्षीय खिलाड़ी और अधिकारियों के बीच लंबी बहस हुई, जिसके बाद जोकोविच को टूर्नामेंट से बाहर करने का फैसला लिया गया।

यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन के एक बयान में कहा गया, “ग्रैंड स्लैम नियम के अनुसार, जानबूझकर गेंद को खतरनाक तरीके से मारने या कोर्ट के अंदर लापरवाही से गेंद को मारने के बाद, टूर्नामेंट ने नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन 2020 से डिसक्वालिफाई किया है। क्योंकि वो टूर्नामेंट से निकाले जा चुके हैं, ऐसे में वो यूएस ओपन से कमाए सारे अंक खो देंगे। साथ ही अब तक जीती टूर्नामेंट की ईनाम राशि उन्हें इस घटना के बाद जुर्माने के तौर पर लौटानी होगी।”

जोकोविच के टूर्नामेंट से बाहर होने पर 2004 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस जगत के तीन सबसे बड़े खिलाड़ियों- राफेल नडाल, रोजर फेडरर और जोकोविच के बिना खेला जाएगा।

नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी नडाल ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के चलते टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने का फैसला किया था। वहीं फेडरर ने इंजरी के कारण यूएस ओपन से नाम वापस ले लिया था।

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 6, 2020