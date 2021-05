World Test Championship 2021 Final: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनिशप के फाइनल को अब एक महीने से भी कम वक्‍त बचा है. आईसीसी की तरफ से इस मुकाबले के लिए (India vs New Zealand) सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खबरों की माने तो आईसीसी ने इस मैच के लिए कमेंट्री पैनल में भारत की तरफ से सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) और दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को जगह दी है. Also Read - WTC Final में न्‍यूजीलैंड के पास होगी भारत के मुकाबले बढ़त, सलमान बट ने किया आंकलन, बोले...

क्रिकबज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कमेंट्री पैनल में भारत का प्रतिनिधित्‍व (Sunil Gavaskar) और दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) करेंगे. वहीं, न्‍यूजीलैंड की तरफ से साइमन डाउल कमेंट्री पैनल का हिस्‍सा हैं. इसके अलावा आईसीसी ने दो कमेंटेटर इंग्‍लैंड के चुने हैं. मेजबान देश इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान नासिर हुसैन के अलावा माइक अथर्टन को इस जिम्‍मेदारी के लिए चुना गया है.

रिपोर्ट्स की माने तो भारत और न्‍यूजीलैंड के बहुत से पूर्व क्रिकेटर्स को इस मैच में कमेंट्री करने के लिए आईसीसी की तरफ से संपर्क किया गया था. बताया गया कि सख्‍त क्‍वारंटाइन नियम और बायो-बबल की पेचीदगियों को देखते हुए अधिकांश ने मना कर दिया.

बताया गया कि न्‍यूजीलैंड के इयान स्मिथ को भी कमेट्री पैनल में जगह देने को लेकर बातचीत चल रही है. हालांकि उन्‍हें लेकर अभी कोई पक्‍की खबर नहीं आई है.

कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्‍तान दिनेश कार्तिक को स्‍काई स्‍पोर्ट्स ने इंग्‍लैंड की द हंड्रेड लीग के कमेंट्री पैनल में भी जगह दी है. ऐसे में उन्‍होंने टेस्‍ट चैंपियनशिप का हिस्‍सा बनने के लिए अपनी स्‍वीकृति दे दी है. कार्तिक के इंग्‍लैंड जाने से ये भी स्‍पष्‍ट है कि वो अब जुलाई में भारत की उस टीम की दौड़ से बाहर हैं जो श्रीलंका का दौरा करेगी.