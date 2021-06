ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (WTC Final) के पांचवें दिन न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ियों को अपशब्द कहने वाले दो दर्शकों को मैदान से बाहर निकाल दिया गया. आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘हमें रिपोर्ट मिली है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अपशब्द कहे गए. हमारी सुरक्षा टीम ने आरोपियों को पहचान लिया और उन्हें मैदान से बाहर कर दिया गया. हम क्रिकेट में किसी तरह का अपमानजनक बर्ताव स्वीकार नहीं करेंगे.’’ Also Read - WTC Final, IND vs NZ: विराट कोहली ने रच दिया इतिहास, ICC टूर्नामेंट में कोई ना कर सका था ये कारनामा

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार ब्लॉक एम में बैठे दो दर्शकों ने अपशब्द कहे. यह ब्लॉक टीम होटल के ठीक नीचे है. रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए. कुछ प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया जिसके बाद आईसीसी ने कार्रवाई की.’’ Also Read - WTC Final, IND vs NZ: खिताबी मुकाबले में Jasprit Bumrah से भूल, गलत जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे

समझा जाता है कि कीवी खिलाड़ी रोस टेलर को अपशब्द कहे गए थे. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने हालांकि कहा कि किसी कीवी खिलाड़ी को इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मैं पहली बार यह सुन रहा हूं. मैदान पर मैच खेलभावना के साथ खेला जाता है. मैदान के बाहर क्या होता है, उसकी हमें जानकारी नहीं है.’’ इससे पहले जनवरी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले दर्शकों को बाहर कर दिया गया था. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: बल्लेबाजी के लिए आसान होगी छठे दिन पिच, ड्रॉ होगा मुकाबला!

Stumps in Southampton 🏏

India finish the day on 64/2, with a lead of 32! Tim Southee claimed the wickets of the openers.#WTC21 Final | #INDvNZ | https://t.co/nz8WJ8wKfC pic.twitter.com/qlKrCVGAJn

— ICC (@ICC) June 22, 2021