ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारत ने द रोज बाउल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल के पांचवें दिन तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 64 रन बना लिए हैं. इसी के साथ टीम इंडिया को वर्षा से बाधित इस मुकाबले में 32 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर ढेर हुई और उसने 32 रनों की बढ़त ली. स्टंप्स तक चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 12 रन और कप्तान विराट कोहली 12 गेंदों पर आठ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी को अबतक दो विकेट मिले हैं.

विराट कोहली ने इस मुकाबले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस मामले श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पछाड़ दिया है. कोहली अब तक इन मैचों में 535 रन बना चुके हैं, जबकि संगकारा के नाम 531 रन हैं.

ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज-

535 रन – विराट कोहली

531 रन – कुमार संगकारा

509 रन- रिकी पोंटिंग

इस मुकाबले में उतरते ही विराट कोहली पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं. कोहली का बतौर कप्तान यह 61वां टेस्ट मैच है, जबकि माही ने 60 टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाली थी. कोहली ने लगातार नौ टेस्ट सीरीज भी जीती हैं.

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे दिन का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था और बिना एक भी गेंद का खेल हुए स्टंप्स घोषित कर दिया गया था. आज भी बारिश के कारण मुकाबला शुरू होने में विलंब हुआ था. बारिश के कारण पहले दिन का खेल भी बाधित रहा था जिस कारण इस मुकाबले के लिए बुधवार को रिजर्व डे रखा गया है.