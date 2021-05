World Test Championship, India vs New Zealand: कोरोना (COVID-19) के चलते आईपीएल (IPL) स्थगित होने के बाद अब टीम इंडिया की निगाहें वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के खिलाफ मुकाबले पर है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18-22 जून के बीच साउथम्प्टन में फाइनल मैच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. भारतीय टीम में चुने गए सभी 20 खिलाड़ियों को 25 मई से मुंबई में बायो बबल में 8 दिन बिताएंगे. इस दौरान उनका 2-3 बार कोरोना टेस्ट होगा. Also Read - WTC Final 2021: मोटापे के चलते Prithvi Shaw को नहीं मिली टेस्‍ट टीम में जगह, BCCI से मिला ये संदेश

इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ियों को एक हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा. इसके बाद टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड रवाना होगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को 10 दिनों के लिए पृथकवास में रहना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले भारत को क्वारंटीन के दौरान साउथम्प्टन में अभ्यास का मौका मिल सकेगा.

बता दें कि बीसीसीआई वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के अलावा इस मुकाबले के बाद इंग्लैंड के साथ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शुक्रवार (7 मई) को टीम की घोषणा कर चुका है. टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथम्प्टन में 18 से 22 जून तक होगा और इसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच पांच मैचो की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. नियमित 20 खिलाड़ियों के अलावा चार खिलाड़ियों को स्टैंडबाई के रूप में टीम में रखा गया है.

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 से 8 अगस्त तक नॉटिंघम में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 12 से 16 अगस्त तक लंदन के लॉडर्स मैदान पर होगा. तीसरा टेस्ट मैच 25 से 29 अगस्त तक लीड्स और चौथा 2 से 6 सितंबर तक लंदन के द ओवल मैदान पर होगा. सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच 10 सितम्बर तक मैनचेस्टर में खेला जाएगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आर. अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर, फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन).

स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईस्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, अर्जन नागवासवाला.