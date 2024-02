यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI पर लगा प्रतिबंध शर्तों के साथ हटाया, बजरंग-साक्षी और विनेश के लिए कही बड़ी बात

नई दिल्ली: यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर लगा निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और अब WFI की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है. UWW ने पिछले साल 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दी थी. यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलंबन की समीक्षा करने के लिए 9 फरवरी को बैठक की थी और उसमें शर्तों के तहत निलंबन हटाने का फैसला लिया गया.

यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI पर लगा निलंबन हटाते हुए शर्त रखी की भारतीय कुश्ती महासंघ को यूडब्ल्यूडब्ल्यू को तुरंत लिखित में यह गारंटी देनी होगी कि सभी पहलवानों को बिना किसी भेदभाव के डब्ल्यूएफआई के प्रतियोगिताओं, विशेष रूप से ओलंपिक खेलों और किसी भी अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने दिया जाएगा.

इस गैर-भेदभाव में वे तीन पहलवान- साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषणशरण सिंह के खिलाफ कथित तौर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आगे कहा कि वह उन तीनों पहलवानों के संपर्क में है और आने वाले दिनों में उनसे संपर्क करेगा.

#BreakingNews: United World Wrestling has lifted the suspension of Wrestling Federation of Indiahttps://t.co/3hA5QRlKvr

— United World Wrestling (@wrestling) February 13, 2024