World Wrestling Championship: अंतिम पंघाल ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया लेकिन सेमीफाइनल में चूकी

बेलग्रेड (सर्बिया), 20 सितंबर | भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल (Antim Panghal) ने विश्व चैंपियनशिप (World Wrestling Championship) के सेमीफाइनल के सफर के दौरान बुधवार को अमेरिका की मौजूदा विश्व चैंपियन ओलिविया डोमिनिक पैरिश को हराया लेकिन इस युवा पहलवान को अंतिम चार के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके बाद वो पेरिस ओलंपिक के कोटा और कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी.

पंघाल को महिला 53 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में दुनिया की 23वें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की वेनेसा केलादजिन्सकाया के खिलाफ तकनीकी अंक के आधार पर 4-5 से शिकस्त झेलनी पड़ी. वेनेसा न्यूट्रल खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं.

भारतीय पहलवान अब भी ओलंपिक कोटा हासिल कर सकती है बशर्ते या तो वह कांस्य पदक जीत ले या फिर कांस्य पदक के मुकाबले को हारने वाली पहलवानों के बीच होने वाले मुकाबले को जीत लें.

दो बार की अंडर-20 विश्व चैंपियन पंघाल ने सीनियर स्तर पर अच्छी तरह से अपने पैर जमाए हैं. यहां भी उन्होंने अपने पहले तीन मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई जबकि अन्य भारतीयों को अपने वर्गों में हार का सामना करना पड़ा.

Two-time U20 World Champion Antim Panghal DEFEATS 2022 senior World Champion Dominique Parrish of USA by 3-2 in the qualification bout of 53kg!

पंघाल पैरिश के खिलाफ पहले क्वालीफिकेशन दौर के मुकाबले में एक समय 0-2 से पीछे चल रही थी लेकिन उन्होंने इसके बाद जबरदस्त वापसी करके 3-2 से जीत दर्ज की.

पंघाल ने अगले दौर में पोलैंड की रोकसाना मार्ता जेसिना को सिर्फ एक मिनट और 38 सेकेंड में तकनीकी दक्षता के आधार पर हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और फिर तटस्थ खिलाड़ी के रूप में खेल रही रूस की नतालिया मालीशेवा को 9-6 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई.

पैरिश शुरू में ही हावी हो गई थी. उन्होंने पंघाल के दाएं पांव को पकड़कर भारतीय पहलवान को नीचे गिराकर दो अंक हासिल किए. इसके बाद भारत की 19 वर्षीय पहलवान का रक्षण हालांकि काफी मजबूत था और उन्होंने इस तरह के दो अन्य प्रयासों को नाकाम करके पहले पीरियड में आगे कोई अंक नहीं गंवाया.

पंघाल ने इसके बाद भी अपना मजबूत रक्षण बरकरार रखा और पैरिश को किसी तरह से हमला नहीं करने दिया. भारतीय पहलवान ने इसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी का बायां पांव पकड़ कर उन्हें नीचे गिराया और दो अंक हासिल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया.

