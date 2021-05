दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक पहलवान की मौत हो गई है. दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि को उसे स्टेडियम में पहलवानों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस यहां पहुंची तो उसने कुछ पहलवानों को चोटिल पाया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. Also Read - कोरोना के डर से महिला पहलवान विनेश फोगाट ने नेशनल कैंप से किया किनारा, WFI नाराज

पुलिस के मुताबिक चोटिल पहलवान को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बाद में उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान सागर नामक व्यक्ति के तौर हुई है. Also Read - बिना तैयारी के प्रतिस्पर्धा में भाग लेना मेरी बड़ी गलती थीः सुशील कुमार

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ऐसा लग रहा कि पहलवानों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कुछ चोटिल हैं और एक की मौत हुई है. इस घटना में ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम भी सामने आ रहा है. Also Read - इस भारतीय ओलंपियन पहलवान ने 8 साल बाद रिंग में की वापसी, लेकिन नतीजा रहा दुखद

They weren't our wrestlers, it happened late last night. We have informed police officials that some unknown people jump into our premises and fought. No connection of our stadium with this incident: Wrestler Sushil Kumar on an incident of brawl

(File pic) pic.twitter.com/qBtS9FiTiL

— ANI (@ANI) May 5, 2021