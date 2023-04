जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, प्रियंका गांधी भी मिलीं, बजरंग पूनिया बोले- हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषणसिंह शरण के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है. पहलवानों का कहना है कि वह बृजभूषण सिंह के पद से इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी होने तक यहां से नहीं हटेंगे. इस बीच शनिवार की सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंचीं और आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर-मंतर पर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात करेंगे.

बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण और दुर्व्यवाहर के गंभीर आरोप लगे हैं. लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पहलवान इससे नाराज हैं और इसलिए पहलवान दूसरी बार उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं.

इससे पहले पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी लेकिन शुक्रवार को उसने बताया कि अब तक WFI चीफ के खिलाफ 2 एफआईआर वह दर्ज कर चुकी है. हालांकि एफआईआर की कॉफी अभी तक पहलवानों को नहीं मिली है, जिससे यह मालूम चल सके कि उनके खिलाफ आखिरकार कौन सी धाराएं लगाई गई हैं.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, ‘दो FIR दर्ज हुई हैं, उसकी Copy अभी तक नहीं मिली है, जिससे यह पता चल सके कि कौन-कौन सी धारा लगी है. अगर FIR दर्ज हुई है तो दिखाना चाहिए. इस शख्स (बृजभूषणशरण सिंह) पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. उसके पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं है इसलिए उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए.’

"I don't have any expectations from the PM, because if he is worried about these wrestlers, then why has he not talked to them or met them yet. Why the govt is trying to save him (Brij Bhushan Sharan Singh…," says Congress leader Priyanka Gandhi Vadra in Delhi

गांधी ने कहा, ‘मुझे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इतना कुछ हो जाने पर भी उन्होंने इन पहलवानों को बुलाया तक नहीं है, जबकि जब ये मेडल जीतकर आए थे तब तो आपने मिलने के लिए बुलाया था. न जाने क्यों एक आदमी को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं.’