India vs New Zealand, World Test Championship Final 2021: सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम के उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को उन्‍हीं की पत्‍नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया. रोहित शर्मा दूरबीन के माध्‍यम से मैच देख रहे थे. तभी इंस्‍टाग्राम पर एक पोस्‍ट डालकर रितिका ने पति की खिंचाई कर डाली. इतना ही नहीं पत्‍नी ने रोहित पर एक गंभीर आरोप भी लगा दिया.

मैच के तीसरे दिन लंच तक भारतीय टीम ने सात विकेट के नुकसान पर 211 रन बना लिए हैं. मैदान पर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) डटे हुए हैं. पहले सेशन के दौरान भारत ने कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) के अलावा अर्धशतक से एक रन से चूकने वाले अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) , रिषभ पंत (Rishabh Pant) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के विकेट गंवाए.

दिन की शुरुआत में विराट कोहली और अजिंक्‍य रहाणे बल्‍लेबाज के लिए आए. उस वक्‍त टीम के सीनियर बल्‍लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पवेलियन में बैठकर दूरबीन से मैच देख रहे थे. सभी क्रिकेटर्स के परिवार भी इस वक्‍त साउथम्‍पटन के रोस बाउल मैदान में ही मौजूद हैं. रोहित की पत्‍नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) ने पत्‍नी की फोटो दूरबीन से मैच खेलते हुए खींच ली. उन्‍होंन इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी के माध्‍यम से इन पिक्‍चर्स को वायरल करते हुए पति से मजे लिए.

रितिका ने लिखा, “दूरबीन से मैच देख रहे हो या फिर मेरी जासूसी कर रहे हो.” मैच में रोहित शर्मा ने भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए 68 गेंदों का सामना कर 34 रन बनाए. मुश्किल वक्‍त पर रोहित पिच पर डटे रहे. उन्‍होंने शुबमन गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी बनाई.