वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के फाइनल मुकाबले से पहले न्‍यूजीलैंड की टीम वे इंग्‍लैंड को (England vs New Zealand) उन्‍हीं के घर में टेस्‍ट सीरीज में 1-0 से मात दी. 22 साल बाद कीवी टीम ने इंग्‍लैंड को उन्‍हीं के घर पर टेस्‍ट सीरीज हराई है. ऐसे में भारत के खिलाफ (WTC 2021) महामुकाबले से पहले न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के हौंसले बुलंद हैं. कप्‍तान टॉम लेथम (Tom Latham) ने इस मौके पर अपनी टीम की जमकर तारीफ की.

न्‍यूजीलैंड के रेगुलर कप्‍तान केन विलियमसन ने आगामी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप को देखते हुए दूसरे टेस्‍ट से आराम लिया था. इतने बड़े खिलाड़ी की गैर-मौजूदगी से भी कीवी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्‍होंने दूसरे टेस्‍ट को युवा टीम के साथ मिलकर आठ विकेट से बेहद आसानी से जीत लिया.

टॉम लेथम (Tom Latham) ने कहा, "अंडर द बेल्‍ट हमारी ये बेहद शानदार परफॉर्मेस है. हमने इस मैच से पहले कुछ बदलाव किए थे लेकिन लड़कों ने आगे आकर अच्‍छा प्रदर्शन किया. यह न्‍यूजीलैंड क्रिकेट के लिए अच्‍छा है. सभी ने अपनी भूमिका को अच्‍छे से निभाया. मैट हैनरी को कभी इतने ज्‍यादा मौके नहीं मिल पाए हैं. वो शानदार थे."

इंग्‍लैंड को हराकर न्‍यूजीलैंड की टीम टेस्‍ट रैंकिंग में पहले स्‍थान पर आ गई है. लेथम (Tom Latham) ने कहा, “हमने चीजों को केवल आसान बनाए रखा. हम उसी तरह से खेले जैसे बीते दो सालों से खेल रहे हैं. हमने बोर्ड पर अच्‍छे नंबर बनाए. यह एक सम्‍मान की बात है. एक कप्‍तान के तौर पर मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला.”

टॉम लेथम ने आगे कहा, “इस सप्‍ताह हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है. सभी लड़के आज रात को जश्‍न मनाने वाले हैं. यह हमारे लिए खास पल हैं.”