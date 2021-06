इंग्लैंड दौरे पर गई भारत की पुरुष और महिला टीमें तय शेड्यूल के मुताबिक एयरपोर्ट से साउथम्पटन पहुंच गई हैं. यहां दोनों टीमें अगले कुछ दिनों क्वॉरंटीन में गुजारेंगी. इसके बाद पुरुष टीम अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए यहीं रहेगी, जबकि महिला टीम अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ब्रिस्टल प्रस्थान कर जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों टीमें अपने बेस कैंप पहुंच गई हैं. Also Read - WTC फाइनल में भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मिलेगा ज्यादा फायदा: ब्रेट ली

बीसीसीआई से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने मैदान में ही स्थित अपने होटल के कमरों में पहुंचने के साथ ही गुरुवार को एजेस बाउल से अपनी तस्वीरें पहले ही ट्वीट कर दी थीं. बीसीसीआई के पुष्टि इसके एक दिन बाद आई है. बीसीसीआई ने भारत से टीम की यात्रा के एक छोटे वीडियो के साथ ट्वीट किया, 'टीम इंडिया के इंग्लैंड पहुंचने पर रोमांच चरम पर है.'

🇮🇳 ✈️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Excitement is building up as #TeamIndia arrive in England 🙌 👌 pic.twitter.com/FIOA2hoNuJ

