ICC World Test Championship Final, India vs New Zealand: भारतीय टीम 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले में खिताब जीतकर इतिहास रचने उतरेगी. भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम का सामना करेगी जिसने हाल ही में इंग्लैंड को उसके घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था. भारत को हालांकि फाइनल मैच से पहले यहां मैच अभ्यास का भी अवसर नहीं मिला. कोहली की सेना इस मैच में इंग्लैंड में अपने पुराने अनुभव के साथ उतरेगी. Also Read - WTC फाइनल- बड़बोले Michael Vaughan को Wasim Jaffer का जवाब, बोले- 'तेरा काम हो गया तू जा'

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अबतक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, भारत ने कीवी टीम के खिलाफ 16 मुकाबले घर में जीते हैं. न्यूजीलैंड में भारत ने 25 टेस्ट खेले हैं जिसमें से 10 में उसे हार मिली है और पांच मुकाबले उसने जीते हैं. Also Read - न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC फाइनल में नई जर्सी पहनकर उतरेगी भारतीय टीम; रवींद्र जडेजा ने शेयर की फोटो

हैम्पशायर बाउल की पिच का इतिहास रहा है कि यहां की पिच स्पिनरों की मदद करती है. इसे देखते हुए भारत इस मैच में रवींद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन को उतार सकता है. पिच जैसी भी हो भारत बल्ले या गेंद से अच्छी शुरुआत करेगा. पिच क्यूरेटर साइमन ली ने कहा था कि वह चाहते हैं कि इस पिच पर पेस और बाउंस रहे. Also Read - आईसीसी ने जारी किए WTC फाइनल के नियम; मैच ड्रॉ होने की स्थिति में ऐसे होगा विजेता का फैसला

India vs New Zealand Full Squad:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, हनुमा विहारी, रिधिमान साहा.

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कोंवे, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, ऐजाज पटेल, टिम साउदी, रोस टेलर, नील वेगनेर, बी जे वाटलिंग, विल यंग.

IND vs NZ Predicted Playing XI:

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉन्वे, टॉम लैथम, केन विलियम्सन, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जैमीसन, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, एजाज पटेल.

Suggested Playing XI No.1 for IND vs NZ Dream11 Team:

विकेटकीपर- बीजे वाटलिंग, रिषभ पंत.

बल्लेबाज- विराट कोहली, केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉन्वे.

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन.

गेंदबाज- इशांत शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, काइल जैमीसन (उप कप्तान), जसप्रीत बुमराह.